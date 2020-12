Ohne Mund-Nasen-Bedeckung ist die Teilnahme am öffentlichen Leben seit dem Frühjahr nicht mehr möglich. Gekauft oder selbstgenäht, mit Mustern oder ohne, bunt oder schlicht – Alltagsmasken gehören zur täglichen Ausstattung. Wer bei den Monheimer Lokalhelden einkauft, kann die eigene Sammlung nun mit einer weiteren Maske ergänzen.

Ab sofort verteilen Händler insgesamt 1500 Maskenboxen der Monheimer Lokalhelden. Die Masken aus 100 Prozent Baumwolle wurden von einem Monheimer Lokalhelden produziert. Sie werden in Boxen im praktischen Taschenformat ausgegeben, die die Maske vor Schmutz und Verunreinigungen schützen. Die Boxen bestehen aus recyceltem Plastik, wurden umweltfreundlich in Deutschland hergestellt und sind spülmaschinengeeignet. Rund 30 Händler der Monheimer Lokalhelden verteilen die Masken ab sofort bei jedem Einkauf. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen zu den Monheimer Lokalhelden gibt es unter www.monheimer-lokalhelden.de.

[spreizung]#?[/spreizung]Foto: Birte Hauke