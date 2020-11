Nachruf auf ein engagiertes und langjähriges Vereinsmitglied im SKFM

Christel Ehlert mit 86 Jahren verstorben

Mit großer Trauer hat der Vorstand des SKFM Monheim am Rhein e.V. vor kurzem von Christel Ehlert Abschied nehmen müssen. Frau Ehlert verstarb am 11. November 2020 im Alter von 86 Jahren.

Christel Ehlert engagierte sich seit Jahrzehnten im SKFM Monheim. Ihr Einsatz galt vor allem den notleidenden Menschen in Monheim. Von daher war sie auch ganz besonders mit der „Monheimer Tafel“ verbunden. Hier engagierte sie sich bis zuletzt mit viel Herzblut und Tatkraft. Ihre Haltung prägte das Team der Tafel: „Keiner darf zurückgelassen werden!“

Darüber hinaus übernahm sie auch im Vorstand des SKFM Verantwortung. Hier engagierte sie sich besonders für die erneute Selbstständigkeit des Vereins im Jahr 2009 und die damit verbundene Loslösung vom SKFM-Kreisverband.

Noch in ihrem hohen Alter war sie in den Gremien des Vereins präsent. Damit unterstrich sie ganz praktisch, welch hohen Stellenwert soziales und christliches Handeln in ihrem Leben eingenommen hatte.

Der Vorstand des SKFM Monheim am Rhein dankt auf diese Weise Christel Ehlert für ihr großartiges und langjähriges Engagement im SKFM. „Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind bei den Hinterbliebenen. Wir werden Christel Ehlert in unser Gebet einschließen“, so Diakon Josef Kürten, Geistlicher Begleiter, und Dr. Bernd Scharpegge, Vorsitzender des SKFM Monheim.