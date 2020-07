Neuer Vorsitzender des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer (SKFM) in Monheim ist Bernd Scharpegge. Er wurde auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt.

Seit einem Jahr gehört Bernd Scharpegge (53) dem SKFM-Vorstand an. Der Neurologe wohnt seit 2003 in Monheim. Er ist verheiratet und hat drei Söhne. Nicht zuletzt durch seine Katecheten-Tätigkeit in der Kirchengemeinde St. Gereon und St. Dionysius entschied er sich, auch im SKFM tätig zu werden.

Die Wahl war notwendig, weil die Vorstandsmitglieder bisher zum Teil ohne Zuordnung einer Funktion dem Vorstand angehörten. Aufgrund einer zwischenzeitlich durchgeführten Satzungsänderung wurden nunmehr diese Funktionen – insbesondere die des ersten Vorsitzenden – eindeutig festgelegt.

Vorstand

Folgende Personen gehören damit künftig dem Vorstand des SKFM an: Bernd Scharpegge (Vorsitzender), Rudolf Lohrum (stellvertetender Vorsitzender,( Petra Baumann (Schriftführerin), Robert Dombrowski (Schatzmeister) und Franz Köchling (Beisitzer). Diakon Josef Kürten ist weiterhin Geistlicher Beirat. Er übt dieses Amt bereits seit 35 Jahren mit großem Engagement aus. Als Geschäftsführer fungiert Caspar Offermann.

Lebensmittelspenden für „Die Tafel“

Auf der Versammlung konnte Rudolf Lohrum berichten, dass der kürzlich erfolgte Aufruf um zusätzliche Lebensmittelspenden für „Die Tafel“ ein großes Echo gefunden habe. „Dafür sagen wir auch an dieser Stelle im Namen des SKFM aber vor allem auch im Namen der betroffenen Menschen ein herzliches Dankeschön.“ Selbstverständlich würden auch weiterhin Lebensmittelspenden von Privatpersonen, Kantinen oder anderen Einrichtungen gerne entgegengenommen. „Die Tafel bleibt auch während der Coronaphase geöffnet“, so Lohrum.

Engagement beim SKFM

Wer sich beim SKFM engagieren oder in anderer Form helfen möchte, wendet sich am besten an die Ehrenamts-Koordinatorin des SKFM, Madeleine Wilfert. Sie ist unter Telefon (02173) 956927 oder per E-Mail an Madeleine.wilfert@skfm-monheim.de erreichbar.

Weitere Informationen über den SKFM Monheim gibt es online auf www.skfm-monheim.de. Infos über die Monheimer SKFM-Tafel auf www.skfm-monheim.de/monheimer-skfm-tafel.html aufrufen.