Seit vielen Jahren pflegt der Freundeskreis Malbork die Kontakte zwischen Monheim und der polnischen Partnerstadt mit ihrer imposanten Marienburg in der Nähe von Danzig. So werden jedes Jahr Reisen nach Malbork sowie Gegenbesuche in Monheim organisiert. Jetzt stellt sich der Freundeskreis personell neu auf: Die Vorsitzende Margret Jenniches und ihr Stellvertreter Peter Buter haben ihr Amt für den Verein nach langjährigem Engagement abgegeben.

Bürgermeister Daniel Zimmermann würdigte bei der Mitgliederversammlung die Leistung von Margret Jenniches, die sich als Gründungsmitglied des Vereins jahrelang und mit viel Freude für die Städtepartnerschaft eingebracht hat. „Es ist Ihnen gelungen, durch Ihre Reisen Generationen zusammenzubringen, in denen sonst wenig Kontakt besteht. Dadurch haben Sie das Bild, das Polen und Deutsche voneinander haben, stark verändert und verbessert“, sagte Zimmermann.

Geplante Reise

Zum neuen Vorsitzenden des Vereins wurde Markus Jöbstl gewählt, Maria Mathyschok übernimmt den stellvertretenden Vorsitz. Neue Geschäftsführerin ist Olivia Konieczny, neuer Beisitzer Joachim Mathyschok. Nun blickt der Freundeskreis der geplanten Reise nach Litauen und Polen im Sommer 2021 entgegen. Diese musste aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden.