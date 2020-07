Auch in diesem Jahr soll der Baumberger Nikolausmarkt wieder auf dem Dorfplatz und auf der Hauptstraße stattfinden. Geplant ist er für das Wochenende, 5. und 6. Dezember.

Das Team des Freundeskreises Baumberger Altstadtviertel, rund um die beiden Organisatoren Hans Pelster und Steffen König, steckt bereits in den Vorbereitungen. „Aktuell ist zwar ungewiss, ob der Baumberger Nikolausmarkt 2020 aufgrund der Einschränkung durch die Corona-Regeln für Großveranstaltungen überhaupt stattfinden kann. Trotzdem glauben wir daran und arbeiten an unterschiedlichen Konzepten“, erklärt der Vorsitzende des Freundeskreises, Hans Pelster. Marktleiter Steffen König ergänzt: „Wir freuen uns über jeden Aussteller der bei uns mitmachen möchte. Der Veranstaltungsbereich ist flexibel und wir können im Notfall den Markt auch auseinanderziehen. Wir werden auf jeden Fall ein passendes Konzept erarbeiten, wenn es die allgemeinen Bedingungen zulassen.“

Info und Anmeldung

Aussteller, die Interesse haben, können sich telefonisch unter (02173) 1650678 oder per E-Mail an nikolausmarkt@freenet.de mit den Organisatoren in Verbindung setzen.