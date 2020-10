Ab dem 5. Oktober 2020 lädt der SKFM Monheim am Rhein e.V. alle 14 Tage, jeweils montags von 09:30 bis 11 Uhr, ins Stadtteiltreff am Ernst-Reuter-Platz 20, in Monheim, zu einem offenen Austauschcafé mit Frühstück ein. Das Angebot ist kostenlos.

Eingeladen sind alle, ob jung oder alt, die den Kontakt und den persönlichen Austausch zwischen unterschiedlichen Personengruppen suchen. Außerdem ist geplant, dass die Besucher des Cafés eigene Ideen in weiteren Treffen einbringen können.

Das Café wird von zwei Personen ehrenamtlich geführt und betreut. Koordinatorin ist Madeleine Wilfert vom SKFM Monheim am Rhein e.V.

Selbstverständlich werden die gängigen Schutzmaßnahmen bezüglich Corona eingehalten. Die Besucher werden deshalb gebeten, jeweils einen Mund-Nasenschutz mitzubringen.

Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt. Um eine reibungslose Organisation zu gewährleisten, bittet der SKFM vorab um Anmeldung bei Madeleine Wilfert, Telefon 02173 9569-27 oder per Mail: madeleine.wilfert@skfm-monheim.de. Sie steht selbstverständlich auch für weitere Informationen zur Verfügung.