Premiere gelungen: In der "Alten Post" in Baumberg stand am Wochenende das erste "Weckenjecken" auf dem närrischen Veranstaltungsplan.

Eingeladen hatte Wirt Filip Ban, und die lokalen Karnevalisten folgten gerne. Vom Prinzenpaar und der Dorfgarde über Schützen- und Bürgerverein bis zu den Kin Wievern und den Mona Lisen feierten alle mit. Im kommenden Jahr soll es auf jeden Fall eine Neuauflage geben. Bis dahin sind alle zum Weiterfeiern im Baumberger Traditionslokal an der Hauptstraße willkommen: An Altweiber, 20. Februar, steigt ab 18 Uhr eine Party; Karnevalssamstag, 22. Januar, wird ab 19 Uhr gefeiert; die After-Zoch-Party geht am Sonntag, 23. Februar über die Bühne.