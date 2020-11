„Gemeinsam Teller füllen – Tüten für die Tafel“

Unter dem Motto „Gemeinsam Teller füllen – Tüten für die Tafel“ findet bereits seit 1996 eine bundesweite Aktion von REWE statt. Die Lebensmittelkette will dazu beitragen, dass möglichst vielen Bedürftigen geholfen werden kann. Im Rahmen dieser Tafel-Aktionen können REWE-Kunden die lokalen Tafeln und damit Menschen in Not mit dringend benötigten, lang haltbaren Lebensmitteln und Mahlzeiten zusätzlich unterstützen. Was lag also näher, dass die REWE-Filiale in Langenfeld-Berghausen mit dieser Aktion auch die SKFM-Tafel in Monheim und Baumberg unterstützte.

Ran an die Tüten und „gemeinsam Teller füllen“

Bei der jeweils über einen Zeitraum von zwei Wochen laufenden Aktion „Gemeinsam Teller füllen – Tüten für die Tafel“ nimmt der Kunde eine Spendentüte aus dem Aufbau und entrichtet hierfür einen Betrag von fünf Euro an der Kasse. Die Tüten werden von dem REWE-Markt später mit langhaltbaren „ja!-Lebensmitteln“ wie Doppelkekse, Tomatencreme-Suppe, Spaghetti-Gericht Tomate, Langkorn Spitzenreis, Tortellini Ricotta Spinat und Nuss-Nougat-Creme gefüllt.

„In dem Aktionszeitraum wurden 430 Tüten verkauft“, berichtet Philipp Schönecker, seit Mai 2020 Marktmanager des Berghausener REWE-Marktes. Das sei bisher das beste Ergebnis in einer so kurzen Zeit gewesen. Die Tüten wurden jetzt an Rudi Hain von der Tafel Monheim übergeben. Hain bedankte sich für die Übergabe der Lebensmittel bei Schönecker. Sein besonderer Dank galt aber vor allem den vielen Kunden, die diese Aktion mit ihrem finanziellen Beitrag ermöglicht hatten.

Diese zusätzliche Spende ist schon deshalb wichtig, weil die Nachfrage nach Lebensmitteln bei der SKFM-Tafel in Monheim und Baumberg durch gestiegene Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit stark zugenommen hat. Gleichzeitig schrumpft aber das Angebot an Lebensmittelspenden durch die entsprechenden Geschäfte, da diese zum einen weniger Umsatz machen und zum anderen mit höheren Kosten zu kämpfen haben.

Weitere Infos bei Madeleine Wilfert

Übrigens: Wer sich beim SKFM engagieren oder beispielsweise Lebensmittel für die Tafel spenden will, wendet sich am besten an die „Tafelkoordinatorin“ beim SKFM, Madeleine Wilfert. Sie ist unter Telefon 02173 956927 oder per Mail unter Madeleine.wilfert@skfm-monheim.de erreichbar. Hier kann man u.a. auch erfahren, welcher Personenkreis unter welchen Voraussetzungen Zugang zur „Tafel“ hat oder welche Lebensmittel und in welcher Form entgegengenommen werden dürfen.