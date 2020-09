Der Ingeborg-Friebe-Ehrenamtspreis der SPD Monheim geht in diesem Jahr an der Verein Rhein Rock. Die Verleihung fand im Rahmen des - Corona-bedingt - auf den Spätsommer verschobenen Frühlingsempfang statt.

In seiner Rede hob der Fraktionsvorsitzende Alexander Schumacher den langen Weg - von der Idee vor 18 Jahren über die erste Umsetzung 2004 - bis heute hervor: "Rhein-Rock ist ein Verein, der mit vielen Aktionen aus Monheim nicht mehr wegzudenken ist und insbesondere junge Menschen, an sich bindet". Geannnt seien nur: das Rhein Rock Open Air auf der Bürgerwiese, Rocken Die Laudatio hielt Daniela Kruschewsky, die voller Überzeugung hinter dem Verein und seinem Engagement für die Musikszene in Monheim steht. Für sie ist es besonders erwähnenswert, dass der Verein es schafft Jung und Alt mit seinen Veranstaltungen zu begeistern.

Der Vorsitzende von Rhein-Rock, Jan von den Driesch, bedankte sich in seiner Rede für die Auszeichnung als Anerkennung der geleisteten ehrenamtlichen Arbeit und freut sich besonders über die mit diesem Preis verbundene Baumpflanzung und der dazugehörenden Widmung.

Danksagungen

Weiterhin dankte Alexander Schumacher Werner Goller für seine über 40jährige Arbeit als SPD Stadtrat, seinen unermüdlichen und gewissenhaften Einsatz für die sozialdemokratischen Ziele "mit scharfem Verstand und spitzer Zunge". Auch Helmut Nieswand, langjähriges Mitglied im Stadtrat und aktuell Kassierer der Fraktion, wurde für seinem Einsatz in der politischen Diskussion und seine Interessenvertretung des Monheimer Südens und der Senioren gedankt.