Zu Ehren und Angedenken der Gefallenen und Opfer der Weltkriege und Gewaltherrschaft, erfolgte durch den Vorstand des Heimatbundes Monheim, Bernd Gehrmann und Bodo Esser am Volkstrauertag eine Kranzniederlegung am Ehrenmal Monheim und am Kriegerdenkmal Baumberg.

Begleitet wurden die kleinen, stillen Zeremonien von Pfarrer Falk Breuer in Monheim und Pfarrer Malte Würzbach in Baumberg, die mit ausgewählten Texten und Gebeten der Handlung einen feierlichen und würdigen Rahmen verliehen.