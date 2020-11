Der Verein Humedica und die Tierhilfe International um Claudia Kalinowski öffnen am Samstag, 7. November, einen gemeinsamen Flohmarktstand auf dem Monheimer Wochenmarkt (Parkplatz an der Frohnstraße). Von den Erlösen werden Weihnachtsgeschenke für notleidende Kinder in Afrika finanziert. Auch der Tierschutz erhält einen Anteil.