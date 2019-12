Die Sternsinger kommen! Am 4. und 5. Januar sind die 100 kleinen und großen Könige der Katholischen Kirchengemeinde St. Gereon und St. Dionysius wieder in den Straßen von Monheim und Baumberg unterwegs. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“ oder einem entsprechenden Aufkleber bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt - diesmal unter dem Leitwort: „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“.

Die Sternsinger-Aktion startet in Monheim am Samstag, 4. Januar, um 9 Uhr mit der Aussendungsmesse in St. Ursula an der Sperberstraße 2a. Im Anschluss an den Gottesdienst ziehen die Kinder mit ihren Begleitern in Gruppen bis zirka 17 Uhr durch Monheim. Ein Teil der Sternsinger wird um 17 Uhr an der Vorabendmesse in der Kirche St. Johannes an der Brandenburger Allee teilnehmen und sozusagen den „Segen to go“ spenden. Am Sonntag, 5. Januar, sind die Sternsinger um 10 Uhr in der Heiligen Messe in St. Gereon an der Franz-Boehm-Straße dabei. Auch hier besteht im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit, für die Aktion Dreikönigssingen zu spenden und den Segen in Form eines Segensaufklebers mit nach Hause zu nehmen. Danach sind die Sternsinger bis zirka 16 Uhr in Monheim unterwegs.

In Baumberg starten die Sternsinger bereits am Freitag, 3. Januar, um 17 Uhr mit dem Aussendungsgottesdienst in St. Dionysius, von-Ketteler-Straße. Am Samstag, 4. Januar, ziehen die Gruppen ab 13.30 Uhr von Haus zu Haus. Der Sonntag, 5. Januar, beginnt mit der Heiligen Messe in St. Dionysius um 11.30 Uhr. Nach einem gemeinsamen Mittagessen besuchen die Sternsinger dann ab zirka 13.30 Uhr die Baumberger Haushalte.

„Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ heißt das Leitwort der 62. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist der Libanon. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,14 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 74.400 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Weitere Informationen zur Aktion Dreikönigssingen 2020 gibt es auf www.sternsinger.de.