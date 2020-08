20 Nachwuchskräfte haben jetzt bei der Kreisverwaltung Mettmann ihre Ausbildung begonnen. Zusammen mit den jungen Kollegen, die inzwischen ins zweite oder dritte Ausbildungsjahr gehen, beschäftigt der Kreis rund 50 Auszubildende. Darüber hinaus absolvieren drei "Quereinsteiger" einen Verwaltungslehrgang.

Ausgebildet wird aktuell in sieben verschiedenen Berufen: Beamte der Laufbahngruppe 2 (ehemals "gehobener Dienst") als dualer Bachelor-Studiengang mit Schwerpunkt Recht, Beamte der Laufbahngruppe 1 (ehemals "mittlerer Dienst"), Verwaltungsfachangestellte, Vermessungstechnikerinnen, Lebensmittelkontrolleure, sowie einen Verwaltungsfachwirt IT und eine Bauoberinspektorin. Über einen Mangel an Auswahl kann sich der Kreis bei der Besetzung seiner Ausbildungsplätze nicht beklagen. Etwa 650 Bewerbungen waren für die in diesem Jahr zu vergebenden Plätze zu verzeichnen. Gut die Hälfte der diesjährigen Berufsanfänger stammt aus dem Kreis Mettmann, die übrigen kommen aus der näheren Umgebung. Zum Auftakt ihrer Ausbildung werden die Nachwuchskräfte in einem mehrtägigen Einführungsseminar mit den Gegebenheiten im Kreis Mettmann und bei der Kreisverwaltung vertraut gemacht. Auf dem Seminarprogramm stehen unter anderem Themen wie "Die Organisation der Kreisverwaltung“, „Korruptionsprävention“, „Arbeitssicherheit" und "Klimaschutz" sowie ein Besuch des Neanderthal Museums und der Sternwarte Neanderhöhe in Hochdahl, aber natürlich auch das gegenseitige Kennenlernen.

Übrigens stellt der Kreis auch im kommenden Jahr wieder Azubis ein: Verwaltungswirte, Verwaltungsfachangestellte, Bachelor und Vermessungstechniker/innen. Die Bewerbungsfrist beginnt schon nächsten Monat (18. September bis 15. November). Mehr dazu online auf www.kreis-mettmann.de und https://karriere.kreis-mettmann.de/ausbildung_studium.html.