Nachdem die Stadt über die als Tochtergesellschaft neu gegründete Baumberger Einkaufszentrum GmbH 2018 die optisch und funktional schwer in die Jahre gekommene Ladenzeile zwischen Holzweg und Geschwister-Scholl-Straße erworben hatte, wurde im Hintergrund für eine angestrebte Revitalisierung geplant. Jetzt haben die Mitglieder der Eigentümergemeinschaft einstimmig grünes Licht für die vorgelegten Umgestaltungspläne gegeben. Aus dem alten Einkaufzentrum wird so 2020 die neue Holzweg-Passage.

Damit geht es ab sofort in die Detailplanung. Gemeinsam mit den Angeboten in der künftigen Holzweg-Passage sowie im nebenan geplanten Sophie-Scholl-Quartier soll in Kombination mit dem bestehenden Aldi-Markt ein Nahversorgungszentrum für die auch hier wachsende Monheimer Bevölkerung entstehen. Ziel der Revitalisierungsmaßnahmen für die künftige Holzweg-Passage ist neben einer generell besseren Sichtbarkeit von außen vor allem auch die Schaffung einer höheren Aufenthaltsqualität innerhalb der Ladenzeile. Viel Vertrauen vonseiten der Händlerschaft gibt es schon heute. Mit dem "Baumberger Früchtehof", "Ballon Baumberg & mehr" sowie der "Monheimer Gewürzmanufaktur" konnten in den letzten Monaten schon drei neue Einzelhändler gewonnen werden.

Rahmenbedingungen

Um die notwendigen neuen Rahmenbedingungen zur realisieren, wurde gemeinsam mit der Düsseldorfer Agentur "kplus konzept" ein Revitalisierungskonzept erarbeitet. Der neue Name Holzweg-Passage ist dabei Programm. Die Fassaden in der Ladenzeile werden neu gestaltet und bekommen eine Einfassung mit Rahmen- und Lamellenelementen in Holzoptik. Alle Markisen werden in einem an die Fassadengestaltung angepassten warmen Farbkonzept erneuert. Zudem werden die Beleuchtung und Außenmöblierung optimiert.

Zentrale Eingangsbereiche

Mehr Licht und neue Infostelen sollen diesen einladenden Charakter auch an den zentralen Eingangsbereichen nochmal unterstreichen. Die Müllstation auf der Gebäuderückseite des Nettomarktes soll ebenfalls in Holzoptik eingehaust werden.