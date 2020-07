Für sechs Wochen befragt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf sechs Wochen lang erneut Geschäftsleute und Passanten in der Monheimer Innenstadt. Bei der Befragung 2016 schnitt der Einzelhandelsstandort Monheim gut ab.

Die Corona-Krise hat indes über Lockdown, Abstandsregeln, Hygiene- und weitere Schutzmaßnahmen landesweit massive Auswirkungen auf den Einzelhandel. Im IHK-Bezirk Düsseldorf sank die Nachfrage durchschnittlich um 69 Prozent. Elf Prozent der befragten Einzelhändler befürchten, ihr Ladengeschäft (vorläufig) schließen zu müssen, weitere 36 Prozent wissen aktuell noch nicht, wie es weitergehen wird.

Impulse für das Stadtmarketing

„Wir wollen daher wissen, wie Passanten und Geschäftsleute in der Gänselieselstadt die aktuelle Situation, sprich: Angebot und Nachfrage in Zeiten von Corona, bewerten und wie sie diese Zeit erleben“, erklärt IHK-Stadtmarketingexperte Dr. Ulrich Hardt die neuerliche Befragung. „Wir erhoffen uns neue Erkenntnisse und weitere Impulse für das Stadtmarketing, vor allem vor dem Hintergrund umfangreicher Baumaßnahmen in der Innenstadt. Wir unterstützen daher die IHK-Befragung sehr und freuen uns über neue aussagefähige Daten, die wir zur weiteren Innenstadtentwicklung nutzen werden“, ergänzt Carolin Wulke, Leitung Citymanagement, Abteilung Wirtschaftsförderung und Tourismus der Stadt Monheim.