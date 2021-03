Monheim am Rhein. Nach langer Zeit konnten in den vergangenen Tagen viele Monheimer Händlerinnen und Händler wieder ihre Türen öffnen. Neben Geschäften für Lebensmittel und Getränke, Drogerien und Sanitätshäusern dürfen laut der neuen Corona-Schutzverordnung nun unter anderem auch Blumengeschäfte, Schreibwarengeschäfte und Buchhandlungen wieder betreten werden. In allen anderen Geschäften können Kundinnen und Kunden nach Vereinbarung eines Termins einkaufen. Bei den Monheimer Lokalhelden gibt es dazu noch bis Samstag, 20. März, für jeden Einkauf über fünf Euro einen Punschpunkt.

Seit dem 1. November erhalten Kunden bei mehr als 60 teilnehmenden Händlerinnen, Händlern, Gastronominnen, Gastronomen und Dienstleistenden einen Punschpunkt. Zehn Punkte können unter dem Motto "Treue bringt Tasse" gegen eine Monheimer Sammeltasse eingetauscht werden. In diesem Jahr zeigt die Tasse Monheimer Sehenswürdigkeiten entlang des Rheins - vom Aalfischerei-Museum über Leda und Anlegestelle bis zum Geysir. Ursprünglich sollte die Aktion am 31. Dezember enden, wegen der lange geschlossenen Geschäfte wurde sie nun bis zum 20. März verlängert.

Die volle Karte kann bis Samstag, 27. März, im Bürgerbüro gegen eine käuflich nicht erhältliche Sammeltasse eingetauscht werden. Gültig sind nur blaue Punschpunkte mit weißer Schrift. Eine Liste mit allen teilnehmenden Monheimer Lokalhelden gibt es auf: www.monheimer-lokalhelden.de.