Wegen der Corona-Pandemie müssen lieb gewonnene Traditionen wie der Besuch auf dem Baumberger Nikolausmarkt oder auf dem Monheimer Weihnachtsmarkt ausfallen. Geschenke wollen aber trotzdem besorgt werden. Um die Kundenströme zu entzerren, den lokalen Einzelhandel zu unterstützen und das vorweihnachtliche Einkaufen für alle so entspannt und sicher wie möglich zu gestalten, organisiert die städtische Wirtschaftsförderung in den kommenden Wochen verschiedene Aktionen.

Am Freitag, 27. November, lädt eine Polarnacht zum abendlichen Einkaufsbummel ein. Auf der Alten Schulstraße und auf der Krischerstraße sind die Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet und locken mit Rabatt-Aktionen und weihnachtlichen Überraschungen: Bücherstube Rossbach, Dekoqueen, Rheinsticker, Sanitätshaus Buchbender, Shoebird, Teehaus am Rathaus und Vincenza-Lifestyle. Für die passende Atmosphäre sorgen ab 18 Uhr wandelnde Schneeflöckchen, leuchtende Engel und stimmungsvolle Musik von Jaimi Faulkner, Tim McMillan und Rachel Snow sowie der Band "Who´s Afraid Of The Big Bad Wolf.

Punschpunkte sammeln

Einkäufe bei den teilnehmenden Händlerinnen und Händlern werden bei der Polarnacht mit doppelten Punschpunkten belohnt. Bis zum 31. Dezember gibt es für jeden Einkauf über 5 Euro bei den teilnehmenden Monheimer Lokalhelden einen Punschpunkt – am 27. November zwischen 18 und 21 Uhr sind es zwei Punkte. Zehn Punkte können unter dem Motto „Treue bringt Tasse“ gegen eine Sammeltasse eingetauscht werden. In diesem Jahr zeigt die Tasse Monheimer Sehenswürdigkeiten entlang des Rheins – vom Aalfischerei-Museum über Leda und Anlegestelle bis zum Geysir.

Verkaufsoffener Sonntag

An allen Adventssamstagen, 28. November, 5., 12. und 19. Dezember, öffnen viele Geschäfte bis 16 Uhr und auch am Verkaufsoffenen Sonntag am 13. Dezember von 13 bis 18 Uhr beteiligen sich Händlerinnen und Händler in der Innenstadt und im Monheimer Tor. Derzeit wird noch geprüft, ob am 20. Dezember unter den neuen Voraussetzungen ebenfalls ein Verkaufsoffener Sonntag möglich ist.

Kleine Adventshütten

Der Baumberger Nikolausmarkt und der Monheimer Weihnachtsmarkt können in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Kreative Geschenkideen werden aber am 3. und 4. Adventswochenende, 11. bis 13. und 18. bis 19. Dezember in kleinen Adventshütten mit viel Abstand angeboten. Die rund 20 Hütten stehen weit verteilt auf der Turmstraße, Alte Schulstraße und Krischerstraße und sind freitags und samstags von 11 bis 19 Uhr und am 13. Dezember von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Hier gibt es unter anderem Deko, Gebasteltes, Genähtes, Geschenkartikel, Gestricktes, Gewürze, Holzarbeiten, Kunsthandwerk, Malerei, Schmuck, Spirituosen und Weihnachtsartikel.

Bei allen Aktionen zum weihnachtlichen Einkaufserlebnis gelten die Regelungen der Corona-Schutzverordnungen. An den Hütten gilt, ebenso wie in allen Geschäften, eine Maskenpflicht. In allen Geschäften gelten Begrenzungen für die Anzahl der Kunden im Geschäft.

Eislaufbahn

Die Stadt Monheim baut nun zum sechsten Mal eine kostenfrei nutzbare Eisbahn auf dem Rathausvorplatz auf – in diesem Jahr unter besonderer Rücksicht auf die aktuelle Corona-Schutzverordnung. Die Nutzung der Eislaufbahn ist Kindern bis 14 Jahren mit einer Mund-Nasen-Bedeckung vorbehalten. Vom 28. November bis zum 3. Januar steht die Bahn fünf Wochen für schöne Stunden zur Verfügung. Dazu werden in der Almhütte an der Krischerstraße heiße Getränke und verschiedene Köstlichkeiten zum Mitnehmen angeboten.