Im August stand die erste Hochzeit im Rahmen einer geschlossenen Gesellschaft im "Culinarium" in Monheim am Rhein an. "Ein voller Erfolg", waren sich am Ende das Brautpaar und die Culinarium-Geschäftsführung einig.

Es wurde getanzt und gefeiert bis in die Morgenstunden. Die ehemalige Bühne wurde zur Tanzfläche freigeräumt, ein DJ wurde engagiert, ein voller Erfolg...! Da es im Augenblick nicht möglich ist, ein Büfett anzubieten, wurden große Platten mit den unterschiedlichsten Leckereien von Vorspeisen über Hauptspeisen hin zu Desserts gereicht. Ein warmer Mitternachtssnack kam später noch dazu.

Für die Speisen wurde ein Pauschalpreis pro Person vereinbart, eine Raummiete wurde nicht erhoben.

Großes Lob vom Brautpaar

Das Brautpaar Bernadette und Adrian B. (Namen geändert) war sehr zufrieden und zeigte sich begeistert:

„Wir haben uns sehr lange nach einer geeigneten Location für unseren großen Tag umgesehen, bis uns schließlich von Freunden empfohlen wurde, im Culinarium mal nachzufragen, ob man dort auch geschlossene Gesellschaften mit DJ und Tanz feiern kann.

Wir wurden bei der Auswahl der Speisen sehr gut beraten, die Preise waren fair, keine Raummiete, ein wirklich tolles Ambiente, ein super Service, alle sind sehr nett dort.

Kurzum, wir hatten einen unvergesslichen Abend im Culinarium und können es nur wärmstens weiterempfehlen.“ Das Küchenteam mit künstlerischem Anspruch: So schön arrangiert war das Obst bei der ersten Hochzeit im Culinarium.

Foto: Foto: Culinarium

Und das sagt die Geschäftsführung des Culinarium dazu:

„Wir freuen uns natürlich sehr, dass unsere erste große geschlossene Gesellschaft gleich so ein großer Erfolg war.Das Küchen- und Service-Team ist gut eingespielt und wir können geschlossene Gesellschaften bis 200 Personen oder mehr, wenn im Sommer der Biergarten noch mit genutzt werden kann, bewirten. Unsere Pauschalpreise sind individuell nach Bedarf der Gesellschaft abzustimmen. Wir richten alle Firmenfeiern, Familienfeiern, Hochzeiten und geschlossene Gesellschaften jeglicher Art nach Absprache für Sie aus.“

Aus dem Bormachers wurde das Culinarium

Das Restaurant Culinarium ist aus der Monheimer Institution "Bormachers" hervorgegangen. Aus der ehemaligen Festhalle wurde ein modernes Restaurant inklusive großer Terrasse mit Blick auf den Rhein. Angeboten werden deutsch-mediterrane Spezialitäten.

Anfragen gerne unter:

Tel. 02173 / 9635419

info@culinarium-monheim.de

Die Adresse:

Culinarium GmbH, Freiheit 7, 40789 Monheim am Rhein

Hier geht's zur Website

Hier geht's zur Facebook-Seite