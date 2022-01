Am Dienstag, 11. Januar, kam es in den späten Abendstunden auf der Velauer Straße in Mülheim-Heißen zu einem Brand eines Einfamilienhauses, wobei zwei Personen schwer verletzt wurden.



Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte bereits der Dachstuhl des Gebäudes. Ein schwerverletzter Bewohner wurde auf der Straße vor dem Gebäude von Anwohnern und Polizisten erstversorgt. Eine weitere Bewohnerin konnte sich unverletzt ins Freie retten.

Vermisste Person schwerverletzt

Eine dritte Person wurde in dem Gebäude vermisst, sie konnte dann aber durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schwerverletzt aus dem brennenden Gebäude gerettet werden.

Nur wenige Augenblicke später brannte das ganze Gebäudes, der Anbau sowie ein neben dem Gebäude abgestelltes Auto.

Feuerwehr löscht Brand und schützt Flüssiggastank

Die Feuerwehr löschte über mehrere Strahlrohre sowie über zwei Drehleitern das Gebäude. Weiterhin musste sie einen unmittelbar angrenzenden Flüssiggastank vor der Hitzeeinwirkung schützen.

Beide schwerverletzten Bewohner wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zu zwei Kliniken gefahren.

Die Velauer Straße war für die Zeit der Lösch- und Aufräumarbeiten gesperrt.