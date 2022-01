Am Dienstag, 4. Januar, wurde die Feuerwehr Mülheim gegen 10.30 Uhr zu in einem Gewerbebetrieb im Stadtteil Speldorf gerufen, wo aus bislang ungeklärter Ursache ein Gabelstapler in einer Lagerhalle für Baustoffe brannte.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Nach Beendigung der Löscharbeiten führte die Feuerwehr aufgrund der Rauchentwicklung umfangreiche Lüftungsmaßnahmen in der Halle und den angrenzenden Verwaltungsräumen durch.