Das Wodo Puppenspiel lädt am Mittwoch, 2. Februar, um 15.30 Uhr zu der Vorführung "Conni kommt" in den Ringlokschuppen Ruhr, Am Schloss Broich 38, ein.

Ach so, Mama fährt weg. Oh, für 4 Tage. Alles klappt gut. Nur der Hals piekt. Und die Nase läuft… und es ist so heiß…und… Zum Glück ist Papa da und Mau und Jakob auch. Wieder gesund soll es endlich Pizza geben. Simon, Connis Kindergartenfreund, kann nämlich richtige Pizza backen. Oder nicht? Doch, klar. Mit viel Tatendrang geht`s an die Arbeit. Ja - selbst zu kochen macht Spaß.

Tickets

Tickets zu 6,70 Euro gibt es über wodo.de/Eventimlight, zu 7 Euro an der Tageskasse und zu 7,70 Euro an der Eventim-Vorverkaufs-Stelle.