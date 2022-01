Dank der Kulturförderung der Stadt Mülheim, beschlossen in der Sitzung des Kulturausschusses, bietet das Ledermuseum zwanzig kostenfreie Führungen für die Vorschulkinder der Kindergärten an. Die kindgerechten Führungen finden dienstags und donnerstags um 9.30 Uhr statt und laden zum fühlen, riechen, anfassen und mitmachen ein.

Mülheim war Lederstadt Nummer 1 in Deutschland und was ist eigentlich Leder? Diese und andere Fragen werden beantwortet. Zum Abschluss fertigt jedes Kindergartenkind seine eigene kleine Tasche aus Leder an. Die Führung ist unter https://www.leder-und-gerbermuseum.de/fuehrung buchbar.

Kindergeburtstag im Ledermuseum

Dank einer größeren privaten Spende für Kinder, haben acht- bis circa 14-Jährige die Möglichkeit im Ledermuseum einen unvergesslichen Kindergeburtstag zu feiern. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Familien mit Mülheim-Pass. Die Anzahl der Gäste ist auf das Alter der Kinder zuzüglich zwei Begleitpersonen beschränkt. Ein Kindergeburtstag kann unter https://www.leder-und-gerbermuseum.de/kindergeburtstag gebucht werden. Ohne Mülheim-Pass ist der Kindergeburtstag kostenpflichtig.