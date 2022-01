Am Montag, 24. Januar, geben um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, 78Twins & Friends „Wild Horses Concert“ in der SOL Kulturbar, Akazienallee 61, in Mülheim an der Ruhr.

Die 78 Twins nehmen das 60jährige Bühnenjubiläum der Stones zum Anlass, um ihr erstes Konzert im neuen Jahr auf der Sol Bühne zu präsentieren. Beim „Wild Horses Concert“ haben sie die Musik der Rolling Stones plus Songs von unter anderem Bowie, Queen und die Beatles auf der Songliste stehen.

Karten zu 15 Euro können unter https://solkulturbar.de/#Reservierung bestellt werden.