Am Sonntag,16. Januar, findet um 18 Uhr die Veranstaltung von Ralph Hammerthaler "Zeit für Zukunft #15", Der Müll-Komplex, in der vier.zentrale, Leineweberstraße 15, Mülheim an der Ruhr, statt.

Gäste dieses Diskurses und Konzerts sind Philip Heldt, Katharina Lautsch, und Henning Wilts. Die Musik ist von Max Prosa.

416,5 Millionen Tonnen Abfall

Betrachtet man die Abfallmenge als Spiegel des materiellen Wohlstands, dann hat Deutschland ein hohes Niveau erreicht: 416,5 Millionen Tonnen fielen 2019 an. In den letzten zwanzig Jahren hat sich der Plastikmüll aus Verpackungen mehr als verdoppelt.

Öffentliches Bewusstsein und nachhaltiger Konsum



Mit Philip Heldt (Verbraucherzentrale NRW), Katharina Lautsch (Theater an der Ruhr, Initiatorin der Mülheimer Müllviecher: https://www.theater-an-der-ruhr.de/muelheimer-muellviecher/) und Henning Wilts (Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie) wird über öffentliches Bewusstsein und nachhaltigen Konsum gesprochen sowie die Chancen der Kreislaufwirtschaft erörtert.

Geschichtenerzähler Max Prosa

Max Prosa ist Geschichtenerzähler. Er singt von Vätern und Söhnen, Königen und Dieben und natürlich von den großen Themen des Chansons: Vergänglichkeit, Leidenschaft und Liebe.

Information