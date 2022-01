Ja Heute habe ich Ihn wieder gesehen , auf der Jagt nach Maulwurf ,Mäusen . Gut das er keinen von diesen kleinen Fellnasen erwischt hat !!!!!

Der Bussard sitzt auf Zaunfählen und an Strassenrändern.

Auch in dichten Wäldern oder auch in der Stadt trifft man diesen herrlichen Greifvogel.

Heute hat er mir ein private Flugshow geboten die ich genossen habe und mit Bildern eingefangen .

Guggst Du hier .