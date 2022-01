Familienmitglieder, die einen lieben Menschen verloren haben, lädt die ökumenische Trauerbegleitung Links der Ruhr am Freitag, 28. Januar, wieder in ihr Familientrauercafé ein. Die Treffen finden monatlich jeweils von 16 bis 18 Uhr statt. Bei jedem Treffen ist es möglich, neu hinzuzustoßen. Eingeladen sind Familien, die einen Verlust erfahren haben und sich bei einer Tasse Tee oder Kaffee über ihre Trauer und Sorgen austauschen möchten.

Wenn ein Familienmitglied gestorben ist, stellen sowohl Eltern als auch Kinder oft ihre eigene Trauer zurück, um den jeweils anderen nicht weiter zu belasten. Während der Treffen im Trauercafé bekommen Kinder und Erwachsene Gelegenheit, sich einem jeweils eigenen geschützten Rahmen mit ihrer Trauer auseinanderzusetzen.

kreativen Methoden zur Trauerbewältigung für Kinder

Für die Kinder gibt es einen separaten Raum, in dem sie mit kreativen Methoden zur Trauerbewältigung angeleitet werden. So können die Eltern aus ihrer gewohnten Rolle heraustreten, in der sie sich vielleicht vor ihren Kindern zurücknehmen.

Und auch die Kinder sind frei von der Erwartung ihrer Eltern und dürfen sich in Begegnungen mit anderen Kindern, die ähnliches erlebt haben, austauschen.

Information