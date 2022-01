Die KEFB gGmbH bietet in Mülheim an der Ruhr verschiedene Angebote für Eltern an.

ElternStart NRW ist ein Familienbildungsangebot für Mütter und Väter in Nordrhein-Westfalen mit einem Kind im ersten Lebensjahr.

Die Themen "Die Sprache des Säuglings besser verstehen", "Die Entwicklung ihres Kindes im ersten Jahr bewusster erleben", "Sich mit anderen Eltern austauschen", "Anregungen und Tipps für den Familienalltag mit einem Baby erhalten", "mehr Sicherheit in ihrer Elternrolle gewinnen" und "Einen Zugang zu weiteren Angeboten der Familienbildung erhalten" werden in dem kostenlosen Kurs in fünf Terminen angesprochen. Beginn ist Dienstag, 25. Januar, jeweils von 10.45 bis 12.15 Uhr.

Babyzeit

Eine Eltern-Kind-Spielgruppe (vier bis sieben Monate) findet an 14 Treffen ab Mittwoch, 26. Januar, von 11.45 bis 13.15 Uhr statt. In diesem Kurs nehmen sich Eltern mit ihren Babys einmal in der Woche Zeit für das Neugeborene, um zu beobachten, die Zeit zu genießen und das Kind in seiner Entwicklung zu begleiten. Sie lernen Streichel- und Singspiele kennen, die dem Baby gefallen, guttun und tauschen sich über Themen wie Pflege und Ernährung aus. Es können Kontakte zu anderen Eltern mit Babys im gleichen Alter geknüpft werden. Die Gebühr beträgt 78,50 Euro.

Information