Wegen der Erneuerung der Stützen an der Brücke Holunderstraße in Mülheim an der Ruhr wird die Straße am Donnerstag, 20. und Freitag, 21. Januar gesperrt.

Seit Mitte Dezember werden an der Brücke Holunderstraße Arbeiten zur Erneuerung der Stützen ausgeführt. Der erste Bauabschnitt ist fast abgeschlossen.

Bei den Arbeiten im 2. Bauabschnitt muss die Holunderstraße zur Montage der Stützen mit einem Autokran am Donnerstag, 20. und Freitag, 21. Januar für Fahrzeuge gesperrt werden.

Eine entsprechende Umleitung wird eingerichtet. Fußgänger und Radfahrer können die Straße im Brückenbereich aber weiter nutzen.