Die Volkshochschule Mülheim führt in Verbindung mit der Bezirksregierung Düsseldorf Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen (Zweiter Bildungsweg) durch. Am Montag, 31. Januar, beginnt ein neuer Nachmittagskurs zur Erlangung des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10.

Teilnahmevoraussetzungen sind mindestens die Erfüllung der Vollzeitschulpflicht, gute Deutschkenntnisse (mindestens B1) sowie der Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Der Unterricht findet montags bis freitags von 14.15 bis 17.30 Uhr statt.

Hauptschulabschluss nach Klasse 9

Zudem beginnt am Montag, 14. Februar, ein neuer Abendkurs zur Erlangung des Hauptschulabschlusses nach Klasse 9. In beiden Kursen sind noch Plätze frei. Anmeldetermine können telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden. 

