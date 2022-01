Am Donnerstag, 27. Januar, veranstaltet das LaminatDEPOT ab 19 Uhr seinen nächsten kostenlosen digitalen Workshop, eine 90minütige, interaktive Live-Show rund ums Bodenverlegen.

Eine Anmeldung ist unter dem Link www.laminatdepot.de/service/digitale-workshops möglich.

Das Konzept des digitalen Workshops ist einfach und effektiv: In dem 90minütigen Live-Stream bietet das LaminatDEPOT einen Mix aus Fachkompetenz, praktischen Übungen und jede Menge Spaß an. „Bei allem Knowhow, was wir vermitteln, so möchten wir auch unterhalten. Lachen ist explizit gewünscht“, betont Kevin Peter. Und vor allem auch mitdiskutieren.

Via Live-Chat Fragen stellen

Über den heimischen PC, das Tablet oder das Smartphone können via Live-Chat Fragen gestellt werden. Die spannendsten Impulse greifen die beiden Moderatoren André Koch und Björn Schüngel direkt auf. „Was nicht live beantwortet werden kann, darum kümmern sich dann die Kollegen in den Chat-Räumen“, berichtet André Koch.

Mehrere Chaträume

Genau deswegen verteilt das LaminatDEPOT die Teilnehmer des Workshops auf mehrere Chat-Räume. „Unsere Workshops leben davon, dass wir uns für jeden Teilnehmer und seine individuellen Bedürfnisse die nötige Zeit nehmen. Darauf legen wir auch beim digitalen Workshop viel Wert“, so Kevin Peter.

Der digitale Workshop eignet sich sowohl für Laien als auch für Heimwerker mit ersten Vorkenntnissen.

Infos und Hinweise

Es gibt kompakte Infos zu allen wichtigen Bodenbelägen, ihren Eigenschaften und Vorteilen, nützliche Hinweise für die Pflege und das Verlegen von Laminat, Vinylböden und Parkett. Für die praktischen Übungen bekommen alle Teilnehmer nach erfolgter Anmeldung ein kostenloses Mitmachpaket nach Hause geschickt.