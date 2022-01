Da der Nachmittag der offenen Tür an der Gustav-Heinemann-Schule in Mülheim an der Ruhr pandemiebedingt ausfallen muss, werden interessierte Schüler und Eltern eingeladen, die Onlineangebote unter www.gustav-ghs.de wahrzunehmen, um einen Einblick in das Schulleben zu erhalten und Antwort auf mögliche Fragen zu finden.

Weitere Informationen sind unter Tel. 0208 455-4900 erhältlich.

Die Anmeldetermine für das Schuljahr 2022/23 sind am Montag, 31. Januar und am Dienstag, 1. Februar, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie am Mittwoch, 2. Februar, von 8 bis 16 Uhr.