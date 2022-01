DieTelefonSeelsorge Duisburg-Mülheim-Oberhausen bietet zur Ausbildung der ehrenamtlichen TelefonSeelsorge am Dienstag, 18. Januar, von 19 bis 21 Uhr, einen Infoabend per Zoom an. Einwahldaten sind unter Tel. 0203 2951 3331 oder über buero@telefonseelsorge-duisburg.de erhältlich.

Die langanhaltenden Kontakteinschränkungen lassen immer mehr Menschen zum Telefon und zum Laptop greifen, um am Telefon, per Chat oder Mail Unterstützung zu erfahren. Die Anfragen bei der TelefonSeelsorge haben um 10 Prozenz zugenommen. Die 120 ehrenamtlich Mitarbeitenden der ökumenischen TelefonSeelsorge Duisburg-Mülheim-Oberhausen brauchen Verstärkung.

Gesprächsführung nach Carl Rogers

Mitte des Jahres startet der nächste Ausbildungskurs. Auf der Grundlage der Gesprächsführung nach Carl Rogers werden Interessierte in sechs Wochenendseminaren darauf vorbereitet, Ratsuchende in besonderen Lebenssituationen am Telefon, in Mail und Chat sowie im unmittelbaren persönlichen Kontakt zu unterstützen.