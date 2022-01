Informationen und Tipps, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben erleichtern, erhalten Berufsrückkehrer am Mittwoch, 26. Januar, um 10.30 Uhr in einem kostenlosen Online Seminar. Die Veranstaltung umfasst 90 Minuten und richtet sich an Interessierte aus Essen, Oberhausen und Mülheim an der Ruhr.

Die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur informieren über die Möglichkeiten des beruflichen Wiedereinstiegs und machen mit den Angeboten und Hilfen der Arbeitsagentur vertraut.

Anmeldung notwendig

Eine Anmeldung ist bis Montag, 24. Januar unter Tel. 0201 1816620 (für Essen) oder Tel. 0208 8506611 (für Oberhausen und Mülheim) oder per E-Mail unter Essen.BCA@arbeitsagentur.de beziehungsweise Oberhausen.BCA@arbeitsagentur.de notwendig.