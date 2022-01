Das Schadstoffmobil ist unterwegs Schadstoffe und Grünschnitt können im Januar an mehreren Standorten in Mülheim an der Ruhr richtig entsorgen werden.

Das Schadstoffmobil steht am Samstag, 8. Januar, von 9 bis 14 Uhr am MEG Wertstoffhof, Pilgerstraße 25. Immer von 9.30 bis 14.30 Uhr steht es jeweils freitags, 7. und 21. Januar auf dem Großparkplatz Stadthalle; jeweils montag, 3. und 17. Januar, auf der Boverstraße, Wendehammer am Nordbad; jeweils dienstags, 11. und 25. Januar, Eppinghofen, Parkplatz hinter Aldi (keine Grünschnittannahme); jeweils mittwochs, 5. und 19. Januar, Yorckstraße, am Wennmannbad; jeweils mittwochs am 12. und am 26. Januar auf dem Parkplatz Mintarder Straße, Ecke Saarner Auenweg; jeweils dienstags, 4. und 18. Januar, Selbeck, Parkplatz Kirche; jeweils montags, 10. und 24. Januar, auf dem Parkplatz Saarner Straße / Sportplatz Tus Viktoria und jeweils freitags, am 14. und am 28. Januar, auf dem Parkplatz Augustastraße, gegenüber der Feldmannstiftung.

Grünabfallcontainer steht bereit

Am Schadstoffmobil steht auch ein Grünabfallcontainer zur Abgabe haushaltsüblicher Mengen bereit (keine Anhängerladungen), ausgenommen in Eppinghofen. Es ist nicht gestattet, Abfälle außerhalb der Annahmezeiten an den Standorten abzulagern.

Fragen beantwortet die MEG-Abfallberatung unter Tel. 0208 996600.