Wer nach dem Ende seiner Schulzeit vielfältige Einblicke in den Arbeitsalltag der Sportselbstverwaltung beziehungsweise der öffentlichen Sportverwaltung sammeln und zugleich das Sportgeschehen in Mülheim an der Ruhr ein Stück weit mitgestalten möchte, hat auch im Bildungsjahr 2022/2023 beim Mülheimer Sportbund (MSB) beziehungsweise Mülheimer SportService (MSS) die Möglichkeit dazu: Sowohl der MSB als auch der MSS bieten ab dem 1. September erneut eine FSJ-Stelle an.

Bewerbungen um ein Freiwilliges Soziales Jahr beim MSB beziehungsweise MSS sind an die MSB Geschäftsführerin Nicole Nussbicker, Tel. 0208 3085040, E-Mail: nicole.nussbicker@msb-mh.de zu richten. Bewerbungsschluss ist Dienstag,15. Februar.

Veranstaltungen selbstständig organisieren



Die FSJler, die beim MSB beziehungsweise MSS tätig sind, werden grundsätzlich in viele Veranstaltungen und Projekte (zum Beispiel in die sportmotorische Testung „Check“) eng eingebunden oder dürfen diese sogar selbstständig organisieren beziehungsweise durchführen (zum Beispiel OGS-Angebote).

Schwerpunkt Kinder-und Jugendbereich

Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktivitäten im Kinder- und Jugendbereich.

Ausführliche Informationen zu einem Freiwilligen Sozialen Jahr beim MSB sind auf der MSB-Homepage unter https://www.muelheimersportbund. de/msb/einblicke-in-den-msb erhältlich.