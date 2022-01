Der Verein Hilfe für Frauen in Mülheim bietet zwei neue Selbstverteidigungskurse mit jeweils 10 Terminen für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren an. Ein Kurs findet jeweils mittwochs, vom 16. Februar bis zum 20. April von 9 bis 10.30 Uhr in Dümpten statt, der zweite Kurs jeweils sonntags, vom 13. Februar bis zum 24. April, von 13 bis 14.30 Uhr in Speldorf.

Es werden Selbstverteidigung und Selbstbehauptung, aber auch ein Bewusstsein für bedrohliche Situationen geschult. Es sollen einfache und effektive Verhaltensweisen und Techniken vermittelt werden, um die Selbstwahrnehmung zu stärken und Grenzen sicher und angemessen zu setzen.

Der Verein Hilfe für Frauen ist Träger des Mülheimer Frauenhauses sowie der Frauenberatungsstelle/Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt. Immer wieder schildern Frauen in Beratungsgesprächen, dass sie nicht wussten, was sie tun sollten, als sie Gewalt erlebten. Andere erzählen von Situationen, denen sie „gerade eben“ entkommen konnten und die sie so nicht wieder erleben wollen.

Eigene Grenzen erkennen und diese im Notfall verteidigen

In den Kursen geht es darum, eigene Grenzen zu erkennen und diese im Notfall auch zu verteidigen.

Zu einer schnellen Entscheidungsfindung in Stresssituationen gehört im Zweifelsfall natürlich auch, sich körperlich zur Wehr zu setzten. Das Erlernen von Schlag- und Tritttechniken aus dem sehr effektiven Selbstverteidigungssystem des Krav Maga soll es Teilnehmerinnen ermöglich, sich auch gegen vermeintlich stärkere Gegner durchzusetzen und der Situation zu entkommen.

Weitere Kurse am Nachmittag sind in Planung.

Information