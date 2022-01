Von Dienstag, 8. bis Sonntag, 13. März finden in Mülheim an der Ruhr die YONEX GAINWARD German Open 2022 statt. Das Turnier der Kategorie „HSBC BWF World Tour Super 300“ ist mit 180.000 US-Dollar dotiert.

Nach aktuellem Stand werden unter anderem die Olympiasiegerin von Tokio im Dameneinzel, Chen Yu Fei, die Olympiazweiten von 2021 und Weltmeisterinnen von 2021 im Damendoppel, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, sowie die Olympiasieger von Tokio im Mixed, Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping in der Westenergie Sporthalle in Mülheim an der Ruhr aufschlagen.

Spieler aus Thailand

Auch der Badminton-Verband Thailands möchte mit mehreren Superstars an dem für den Deutschen Badminton-Verband (DBV) bedeutsamsten Turnier teilnehmen: So wurden etwa die amtierenden Weltmeister und Gewinner des Jahresabschlussturniers 2021 des Badminton-Weltverbandes BWF im Mixed, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai, ebenso gemeldet wie die Weltmeisterin von 2013 und Finalistin der YONEX German Open 2019 im Dameneinzel, Ratchanok Intanon.

Genauso plant der dreimalige U19-Weltmeister im Herreneinzel, Kunlavut Vitidsarn, der bei den HSBC BWF World Tour Finals 2021 Platz zwei belegte und zwei Tage vorher von der BWF als „vielversprechendster Spieler 2020/2021“ ausgezeichnet wurde, anzutreten.

Meldeschluss 1. Februar

Meldeschluss ist am Dienstag, 1. Februar, die Auslosung erfolgt am Dienstag,15. Februar. Der Kartenvorverkauf läuft seit Mitte November.

Weitere Informationen sind unter www.german-open-badminton.de erhältlich.

Sollte pandemiebedingt kurzfristig eine Reduzierung der Zuschauerzahl erforderlich sein oder das Turnier ohne Publikum ausgetragen werden müssen, würden die Kosten für bereits erworbene Tickets erstattet