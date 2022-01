Die Verkehrswacht ist mit ihrem Lager in die neue Parkstadt Mülheim umgezogen.



Das Material für die Sicherheit im Straßenverkehr, wie unter anderem Warnwesten, Blinkies, reflektierende Aufkleber, Clackbänder fürs Fahrrad und für Fußgänger, für Rollator und Kinderwagen, Hefte für alle KiTa Kinder zum Sicheren Schulweg, und für alle Grundschulkinder zum sicheren Radfahren ist nun wieder angemessen untergebracht.

Material im Wert von 100.000 Euro in 10 Jahren verteilt

In den letzten 10 Jahren hat die Verkehrswacht Mülheim Material im Wert von fast 100.000 Euro verteilt.

Das Gebäude der DEKRA, in dem das Lager vorher untergebracht war, wird abgerissen.

Soravia, die die Parkstadt Mülheim in Speldorf entwickelt, hatte davon erfahren und die neuen Räume angeboten.

Dennis Hartmann (SORAVIA) zum Anlass der Unterschrift: „Wir freuen uns sehr, dass wir der Verkehrswacht Mülheim helfen können. Wir haben uns intensiv darüber informiert, was die Ehrenamtler dort alles für die Sicherheit im Straßenverkehr machen und unterstützen den Verein gerne.“

Gunter Zimmermeyer (Verkehrswacht Mülheim): „ Wir haben schon nicht mehr geglaubt, dass wir unsere Materialien angemessen unterbringen und haben schon diverse Keller und Garagen der Mitglieder requiriert. Mit Soravia kam unser persönliches Weihnachtsmärchen. Und jedes Treffen öffnet weitere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.“

Die Aktionen für KiTa-Kinder, Schulkinder, Radfahrende, Fahranfänger, Senioren und Menschen mit Behinderungen haben nun wieder eine Basis.