Zu einer Massenkarambolage mit sieben beteiligten Autos ist es am frühen Dienstagabend auf der Kaiserstraße in der Mülheimer Innenstadt gekommen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort.

Ein Autofahrer ist beim Befahren der Kaiserstraße in Richtung Innenstadt auf zwei Fahrezuge aufgefahren. Die Unfallursache ist noch unklar. Nachdem eines der beiden Fahrzeuge auf drei weitere Fahrzeuge aufgefahren ist, schleuderte es in den Gegenverkehr der Kaiserstraße und krachte in ein weiteres Auto hinein. Insgesamt sieben Autos sind an dem Unfall beteiligt gewesen - drei davon müssen durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. "Vier Personen werden aktuell im Krankenhaus behandelt", sagte Thorsten Kamps aus der Pressestelle der Polizei auf Anfrage der Mülheimer Woche. Aktuell sollte der Bereich rund um die Kaiserstraße daher weitläufig umfahren werden.

Kaiserstraße und Adolfstraße in Mülheim wegen Unfall gesperrt

"Die Kaiserstraße ist zwischen der Althoffstraße und dem Katholischen Krankenhaus in beide Richtungen gesperrt", sagte Kamps. Auch die Adolfstraße muss für die Zeit der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt werden. Wann die Sperrungen wieder aufgehoben sein werden, konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

+++Update 18.09 Uhr+++