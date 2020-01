Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am gestrigen Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Mülheimer Altstadt gekommen. Dabei wurde ein 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Eine 45 Jahre alte Frau war mit einem Citroen auf der Essener Straße in Richtung Walkmühlenstraße unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 46 beachtete die Mülheimerin offenbar die vorgeschriebene Richtung, geradeaus zu fahren, nicht. Sie beabsichtigte an dieser Stelle zu wenden, um ihre Fahrt in Richtung Dickswall fortzusetzen.

Motorradfahrer übersehen

Hierbei übersah die Autofahrerin einen Motorradfahrer, der auf der Essener Straße in Richtung Dickswall unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 57-jährige Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Gladbecker in eine Essener Klinik, wo er nach wie vor behandelt wird.