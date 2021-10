Am Donnerstag, 21. Oktober, wurde gegen 20.45 Uhr eine Seniorin (73) in ihrer Wohnung auf der Stettiner Straße, Mülheim an der Ruhr, überfallen.

Die Täter klingelten und überwältigten die Mülheimerin nach Öffnen der Wohnungstür. Dort fesselten sie die Frau und stahlen nach jetzigem Ermittlungsstand vier hochwertige Armbanduhren. Daraufhin flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zum Erfolg. Die Mülheimerin blieb unverletzt.

Nun sucht der Ermittler des Raubdezernats Zeugen des Vorfalls. Einer der Täter soll zwischen 35 und 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Er war bekleidet mit einer braunen Jacke und trug neben einem Mund-Nasen-Schutz zudem Handschuhe. Der zweite Täter wird ähnlich beschrieben und trug eine schwarze Jacke. Sie sollen osteuropäisch gesprochen haben. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0201/829-0 entgegen.