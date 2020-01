Da geht eine Radiomeldung durch den Äther, die eher einem Aprilscherz als einem ernsthaften Hilferuf gleicht. Ein älterer Herr hat sein Fahrzeug am Nikolaustag des vergangenen Jahres abgestellt und den Standort schlichtweg vergessen. Die Verwandtschaft hat alle neuralgischen Stellen durchforstet und ist nicht fündig geworden. Nun sucht sie Hilfe beim Hörfunk.

Die Meldung ist allerdings eher irre- als zielführend, denn die Aufforderung an die Hörer lautet, man möge nach einem silbernen Kleinwagen suchen, der ein Mülheimer Kennzeichen hat und wo steht „wo er nicht hingehört“. Angaben zum Fabrikat oder Typ, geschweige denn zum Kennzeichen wurden nicht gemacht. Auch wo ein möglicher Fund gemeldet werden soll war nicht auszumachen.

Nun bleibt es abzuwarten, wer sich so alles aufmacht um einen silbernen Kleinwagen mit Mülheimer Kennzeichen zu melden, den er an einem ungewöhnlichen Ort sichtet, an dem so ein Gefährt eigentlich nicht so recht hingehört. Spannend wird auch sein, was für ein Platz das genau ist. Noch aufregender werden die Funde sein, die das gesuchte Vehikel garnicht betreffen. Sicherlich gibt es PKWs, die silbern und klein sind, ein Mülheimer Kennzeichen haben und an solchen Stellen stehen, die der gemeine Bürger als Ort empfindet, wo so ein Objekt seiner Auffassung nach nichts zu suchen hat.

Dem älteren Herrn ist es jedenfalls zu gönnen, dass er bald wieder über seinen silbernen Kleinwagen mit Mülheimer Kennzeichen verfügen kann. Meldungen solcher Funde wird die Mülheimer Polizei wohl gerne entgegennehmen. Dort sind Verlust und Suche wohl bekannt.