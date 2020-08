Mülheimer Anwohner schreckten Montagabend (10. August) durch Schüsse auf. Gegen 21:20 Uhr ging auf der Leitstelle der Essener Polizei ein Notruf aus Mülheim ein. Die 37 Jahre alte Anruferin schilderte, dass ein Mann auf der Elisabeth-Selbert-Straße und auch aus einer Wohnung Schüsse aus einer Waffe abfeuerte.

Ein Dutzend Streifenwagen beeilten sich, schnellstmöglich in den Einsatzraum zu kommen. Die Polizisten riegelten die nähere Umgebung ab. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Aggressor hielt sich in seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss auf. Er verweigerte jegliche Kooperation mit der Polizei. Als er die Wohnungstür öffnete, überwältigten Einsatzkräfte den 44 Jahre alten Mülheimer. Bei der Festnahme verletzte er sich leicht. In der Wohnung stellte die Polizei unter anderem einen PTB-Revolver, Munition, Pyrotechnik sowie Hieb- und Stichwaffen sicher. Der Mann ist der Polizei längst wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz bekannt. Alkoholisiert nächtigte er im Polizeigewahrsam. Der Auslöser für sein Ausrasten ist im Moment unklar. Der Einsatz endete nach Mitternacht.