Weil es doch immer wieder funktioniert, werden Betrüger und Diebe zunehmend zu Telefon-Marketing-Spezialisten in eigener krimineller und schmutziger Sache, die vor allem Senioren mit ausgeklügelten Geschichten um Geld und Wertgegenstände bringen. So geschah es auch am Samstag, 30. Januar, zwischen Nesselbleck und Schneisberg einem alten Mitbürger.



Herr Siebert von der Bank redet Stunden



Gegen 12.30 Uhr schellte das Telefon in der privaten Wohnung eines Seniors und ein angeblicher Bankmitarbeiter, ein Herr Siebert, verwickelte sein Opfer am anderen Ende der Leitung in ein stundenlanges, verwirrendes und kompliziertes Gespräch. Viel geschickter sprach der Mann über Stunden von seinem Auftrag, mögliche kriminelle Mitarbeiter in seiner Bank zu überführen. Herr Siebert sprach von falschen Überweisungen, hohen Geldbeträgen die widerrechtlich vom Konto

abgebucht wurden und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Polizei.

Misstrauen des Opfers schwand

Das anfängliche Misstrauen des Seniors konnte der Betrüger telefonisch nach etlichen Gesprächen tatsächlich überwinden. Er kündigte den Besuch eines Polizisten an, der Bargeld, Wertgegenstände und Schmuck persönlich abholen würde, damit es auch ganz sicher zugehe.

Offenbar hatte der Senior zwischen den Gesprächen schon Bargeld in vier Umschläge gepackt, Schmuckkassetten bereitgestellt. Als es dann noch während des Gespräches an seiner Tür klingelte und der falsche und uniformierte Polizist vor ihm stand, übergab das Opfer die Geldbriefe und die Schmuckkassetten. Der Betrüger prüfte die Inhalte, steckte sie ein und lief davon.

Überrumpelt von der gesamten zermürbenden, stundenlang dauernden Aktion am Telefon und dem plötzlichen Auftauchen des Polizisten, blieb das Opfer zurück und informierte sofort die Polizei.

Vermutlich zwei Täter

Der falsche Polizist wird beschrieben als etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und europäisch aussehend. Er hatte dunkle Haare mit Stirnglatze und trug eine dunkle Jacke.

Eine Nachbarin sah zur Tatzeit (zwischen 12.30 und 15.20 Uhr), wie der mutmaßlich falsche

Polizist aus dem Haus zu einem in der Nähe abgestellten dunklen Kleinwagen,

ähnlich eines VW-Golf lief, einstieg und davon fuhr. Möglicherweise kam derselbe

Mann aus noch unbekanntem Grund wenig später erneut zum Tatort zurück. Der

dunkle Wagen, in dem mutmaßlich ein weiterer Komplize saß, war nicht in

Sichtweite abgestellt.

Ermittlungsgruppe CallCenter gegen Bandenkriminalität

Die "Ermittlungsgruppe CallCenter", die zusammen mit Kollegen der Oberhausener

Polizei gezielt nach den bandenmäßig, meist aus dem Ausland agierenden Betrügern

fahndet, hat die Ermittlungen an sich gezogen.

Die Kriminalbeamten bitten deshalb mögliche weitere Nachbarn, Spaziergänger oder

Autofahrer um Hinweise: Wer hat am Samstagmittag (30.01.2021) zwischen 12:30 und 15:20 Uhr im Umfeld der Großenbaumer Straße, zwischen der Nesselbleck und dem Schneisberg Beobachtungen

gemacht, die im Zusammenhang mit der beschriebenen Straftat stehen könnten?

Hinweise nimmt die "Ermittlungsgruppe Call Center" unter der zentralen Rufnummer

0201-829-0 entgegen.