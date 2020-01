Da haben drei Frauen eine Dummheit begangen und in der Silvesternacht Himmelslaternen auf die Reise geschickt. Der Flug endete schnell, jäh und mit Todesfolge und zwar für Dutzende von Affen des Krefelder Zoos. Die arglosen Täterinnen haben sich inzwischen der Polizei gestellt, zeigen offenbar Reue und stehen für ihre Tat ein. Die Bevölkerung ist im Angesicht des Todes dieser Tiere entsetzt. Verständlich.

Mehr Entsetzen sollten allerdings die Fälle hervorrufen, die vorsätzlich und gegen Menschen, in vielen Fällen auch gegen Hilfs- und Ordnungskräfte, gerichtet waren. In Leipzig wurden Polizisten mit Feuerwerkskörpern direkt angegriffen und verletzt. Die Schwere des Angriffs wird von der Staatsanwaltschaft so eingestuft, dass nun wegen Mordversuchs ermittelt wird. In Frankfurt haben über fünfzig Randalierer Polizisten mit Knallkörpern attackiert wodurch eine Polizistin ein Knalltrauma erlitt. In Berlin Neukölln gab es Angriffe mit Pyrotechnik und Steinen auf die Feuerwehr sowie über zwanzig registrierte Übergriffe auf die Polizei im weiteren Berliner Stadtgebiet, die laut Pressemeldungen an „kriegsähnliche Szenen“ erinnerten.

Dagegen erscheint die arglose Tat des Krefelder Frauentrios bedauernswert und verzeihlich. Bei all dem Mitgefühl für die Tiere ist auch Nachsicht mit den Täterinnen angebracht.

Diese Arglosigkeit kann bei den bewussten und brutalen Angriffen in Berlin, Leipzig und Frankfurt nicht unterstellt werden und somit ist hier Nachsicht völlig unangebracht. Dass ein Anlass kollektiver Freude von wenigen destruktiven Kräften vorsätzlich und derart missbraucht wird ist nicht tolerierbar auch nicht, wenn es sich um einen politisch motivierten Protest handeln sollte. Dazu gibt es ausreichend andere und in erster Linie friedliche Methoden und Möglichkeiten. Das Ganze wird nun vermutlich wieder einmal dazu führen, dass eine kleine Gruppe Radikaler für Folgen sorgt, die alle friedlichen Bürger trifft, z.B. flächendeckende Verbote bzgl. des Silvesterfeuerwerks in den betroffenen Regionen oder auch darüber hinaus.

Traditionsgemäß begehen wir Silvester um die bösen Geister zu vertreiben und um gute Voraussetzungen für das kommende Jahr zu schaffen. Die entsprechenden Wünsche übermitteln wir uns pünktlich mit Beginn der Knallerei. Dieser wohlwollende Brauch scheint bei einigen in völlige Vergessenheit geraten zu sein.

Die Frauen in Krefeld wollten diesem Brauch folgend gute Wünsche auf den Weg schicken, der einen derart unglücklichen Verlauf nahm, dass er in eine Tragödie führte. Es ist zu hoffen, dass dieses Unglück nicht auch für die Frauen in einer Tragödie endet.