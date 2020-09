Am heutigen Donnerstag, 24. September, gegen 9.30 Uhr, wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem schweren Verkehrsunfall in die Parallelstraße gerufen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein PKW von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Durch aufmerksame Zeugen wurde die schwer verletzte Fahrerin noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich schnell versorgt und betreut.

Fahrerin schwer verletzt

Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert und das Fahrzeug auf auslaufende Öl oder Benzin kontrolliert. Die Fahrerin des Unfallfahrzeuges wurde noch am Ort vom Rettungsdienst versorgt und in das nächste Krankenhaus gebracht. Die Parallelstraße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen circa 45 Minuten gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.