Das war der teuerste Alkohol, den der Fahrer jemals getrunken hat: Zu nachtschlafender Zeit, es war 4.40 Uhr morgens am 28. Januar, leistete ein 34-jähriger Audi A5 Fahrer ganze Arbeit und sorgte für Stromentzug durch einen demolierten Stromkasten in mindestens 30 Häusern in Heißen. Außerdem nahm er auf dem Weg zum Stromkasten noch einen Poller mit, einen Mercedes und einen weiteren geparkten Audi. Das wird teuer!

Wie es dazu kam

Um 4.40 Uhr sah einen Streifenwagenbesatzung, das ein Audi A 5 mit deutlich zu hohem Tempo unterwegs war. Die Beamten verfolgten das Auto aber verloren seine Spur im Bereich der Uhlandstraße. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Beamten mitteilen, dass er gesehen habe, wie

der Audi über die Heißener Straße in die Schillerstraße abbog.

Als die Beamten an der Einmündung eintrafen, bot sich ihnen ein besonderes

Schadensbild: Der Audi war augenscheinlich von der Fahrbahn abgekommen und dort

mit einem Poller, einem Stromkasten und einem geparkten Mercedes kollidiert, der

wiederum in einen geparkten Audi geschoben worden war.

Mit Alkohol im Blut gefahren

Außerdem war der Fahrer des Unfallwagens nicht nüchtern, sondern stand unter Alkoholeinfluss. Der 34-jährige Mülheimer musste mit zur Wache, wo man ihm eineBlutprobe entnahm und seinen Führerschein beschlagnahmte. Sein Auto wurde natürlich sichergestellt.

Aufgrund des beschädigten Stromkastens kam es zu einem Stromausfall in

mindestens 30 Häusern. Wegen des Unfalls waren auch die Feuerwehr Mülheim sowie der Energieversorger Westnetz im frühmorgendlichen Einsatz.

Das Verkehrskommissariat 3 in Mülheim hat nun die Ermittlungen

aufgenommen.