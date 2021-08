Am Abend des 18. August wurde von Kräften des "Projektes SIE" (Styrum, Innenstadt, Eppinghofen) zwei Männer(22 und 27 Jahre) festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, mit Drogen zu handeln. Der Einsatz fand an der Lembkestraße statt. Der ältere der beiden wurde mit mehreren HAftbefehlen gesucht. Ihm wird auch ein versuchter Mord vorgeworfen. Auch der 23-jährige wurde mit Haftbefehl gesucht, da eine Betrugsanzeige vorliegt.



In den frühen Abendstunden observierte ein Team des zivilen Einsatztrupps Mülheim kurzfristig eine mehrköpfige Personengruppe im Bereich der Sportanlage Kahlenberg. Augenscheinlich rauchten diese Personen Marihuana, was ein entsprechender Geruch bestätigte. Zudem gab es Hinweise, dass eine der Personen mit mehreren Haftbefehlen gesucht wird.

Um die Personen zu überprüfen, wurde Unterstützung durch uniformierte Kräfte des "Projektes SIE" (Styrum/Innenstadt/Eppinghofen) angefordert. Als die sechs verdächtigen Männer die Beamten bemerkten, rannten sie in unterschiedliche Richtungen davon. Alle sechs Personen konnten jedoch eingeholt und kontrolliert werden. Bei ihnen handelt es sich um einen 23-jährigen Ägypter, einen 27-jährigen Deutsch-Türken, einen 23-jährigen Serben, sowie zwei 22-Jährige und einen 26-Jährigen deutscher Nationalität. Alle Männer sind der Polizei bekannt.

Cannabis in größerer Menge im gestohlenen Auto



Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den 27-jährigen Deutsch-Türken mehrere Haftbefehle vorliegen, unter anderem wegen versuchten Mordes. Auch der 23-jährige Ägypter, der sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält, wurde per Haftbefehl gesucht. Bei ihm konnten die Beamten einen Fahrzeugschlüssel finden. Mit diesem konnten sie einen in der Nähe parkenden grauen VW Caddy entriegeln, in dem sich eine nicht unerhebliche Menge Cannabis befand. Dieses wurde genau wie der VW sowie ein darin aufgefundener Pass, der nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war, sichergestellt und beschlagnahmt.

Auch die vier anderen Männer sind polizeibekannt, sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen (Überprüfung der Personalien/Durchsuchung) vor Ort entlassen. Gegen alle sechs Männer wird wegen des illegalen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge ermittelt.