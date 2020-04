Mülheim an der Ruhr. Am Samstagabend, den 4. April 2020 kam es vor einem Dönerimbiss an der Sandstraße / Eppinghofer Straße zu einer größeren Schlägerei, an der vermutlich 15 bis 20 Menschen beteiligt waren, dabei wurden drei Männer leicht verletzt.

Gegen 20:20 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, dass es am Kreisverkehr an der Sandstraße / Eppinghofer Straße nach verbalen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung (teils mit Schlagwerkzeugen) zwischen einer größeren Anzahl von Menschen gekommen sei.

Als die Beamten eintrafen, konnten sie mehrere Personengruppen im Bereich des Kreisverkehrs feststellen, die zum Teil mit Holzlatten, möglicherweise auch mit anderen Gegenständen aufeinander einschlugen. Der Bereich vor dem Imbiss war verwüstet: Stehtische, Flyer sowie diverse Kisten, die wegen der aktuellen Corona-Pandemie für den vorgeschriebenen Mindestabstand sorgen sollten, lagen auf dem Boden. Bei der Schlägerei wurden drei Männer (27/29/54) leicht verletzt, sie wurden ambulant im Krankenhaus behandelt.

Insgesamt wurden nach der Schlägerei die Personalien von 20 Menschen festgestellt, teilweise mussten die Beteiligten zur Identitätsfeststellung zur Wache gebracht werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Inhaber (29) sowie seinen Mitarbeitern und einer Gruppe von Männern. Ob einige der Männer Kunden des Imbisses waren, muss noch ermittelt werden. / SyC

QUELLE: Polizei Essen / Mülheim an der Ruhr - Pressestelle