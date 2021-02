Vor den Augen einer Kundin am Geldautomaten im Forum, um 11. 35 Uhr am 30. Januar, bestahl eine falsche Bankmitarbeiterin eine 61-jährige Frau. Dabei verhielt sich die Diebin besonders frech. Die Polizei rät: Niemals am Geldautomaten ablenken lassen!

Die 61-Jährige wollte an dem Geldautomaten im Einkaufszentrum am

Hans-Böckler-Platz Geld abheben und wurde dort direkt von der Unbekannten angesprochen. Die Trickbetrügerin gab sich als Mitarbeiterin der Bank aus und würde der 61-Jährigen gern helfen, da die Automaten wohl ein technisches Problem hätten.

Arglos ein Hilfsangebot angenommen

Die 61-Jährige nahm dieses Angebot arglos an und hob mit der Unbekannten in

mehreren Chargen Bargeld ab. Anschließend gingen beide ihrer Wege. Erst später fiel der 61-Jährigen auf, dass ihr Bargeld fehlte und ihr schwante, warum die Unbekannte ihr beim Geldabheben mehrfach ein Blatt Papier über die Hände gehalten hatte. Nach Angaben der Frau soll die Unbekannte ein südländisches Aussehen gehabt haben.

In dem Zusammenhang rät die Essener Polizei: